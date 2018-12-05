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Посольство России раскритиковало позицию Британии по Украине 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Reuters
В посольстве России в Лондоне заявили, что власти Великобритании потворствует агрессивному настрою Украины. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
"Обвиняя Россию в "эскалации в Азовском море", Лондон утаивает тот факт, что украинская сторона 25 ноября нарушила российскую границу", — говорится в сообщении.
В посольстве также добавили, что Британия искажает обстоятельства инцидента в Керченском проливе.
В дипмиссии подчеркнули, что Лондон потворствует агрессивному настрою Киева.
Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на предложение Киева по обмену моряков.
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