Посольство России раскритиковало позицию Британии по Украине

В посольстве России в Лондоне заявили, что власти Великобритании потворствует агрессивному настрою Украины . Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

"Обвиняя Россию в "эскалации в Азовском море", Лондон утаивает тот факт, что украинская сторона 25 ноября нарушила российскую границу", — говорится в сообщении.

В посольстве также добавили, что Британия искажает обстоятельства инцидента в Керченском проливе.

В дипмиссии подчеркнули, что Лондон потворствует агрессивному настрою Киева.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на предложение Киева по обмену моряков.