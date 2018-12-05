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В Совфеде оценили заявление Помпео по ДРСМД 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение 60 дней не вернётся к его исполнению.
«В последнее время США активно искали повод, чтобы громко обвинить в нарушениях Россию, тем самым переложив на нас ответственность за его судьбу», — сказал Джабаров.
По его словам, высказывания Помпео — это формальность, громкое заявление.
«Но мы к этому относимся спокойно и готовы действовать по обстоятельствам», — добавил Джабаров.
Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН сказал, что Помпео и всем специалистам нужно как следует разобраться в тех претензиях по якобы нарушению Россией договора и подходить более ответственно к этим серьезнейшим соглашениям.
«Такие заявления очень неправильные», — считает он.
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление Помпео.
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