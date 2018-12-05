«Проявлять агрессию будет некому»: Россия ответила НАТО

В НАТО нашли способ обойти оборону России в Крыму и Калининграде. Там заявили, что члены альянса решили, как можно действовать в условиях блокирования доступа иностранных войск к стратегически важным районам. При этом в Госдуме предупредили, что в случае агрессии со стороны США или НАТО последующих таких попыток предпринимать будет некому.

НАТО нашел ключи к обороне России в Крыму и Калининграде, заявил глава недавно восстановленного Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис, слова которого приводит Business Insider.

Американский военный обратил особое внимание на тактику российских войск: Москва постоянно расширяет систему блокирования доступа иностранных войск к стратегически важным районам. Льюис подчеркнул, что НАТО уже знает, как нужно бороться с тактикой российских военных.

«Если не вдаваться в детали, о которых я не могу говорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокирования доступа. Я знаю, что это могут наши авианосцы. Я знаю, что это могут наши сухопутные силы. У нас для этого есть четкий метод. Он основан на физическом, комплексном маневре; мы умеем не шуметь, когда шуметь не надо, и можем говорить, когда это необходимо», — рассказал он.

Льюис отметил, что члены альянса в течение уже многих лет уделяют этому вопросу очень пристальное внимание и смогли добиться «серьезного прогресса».

Ранее бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес утверждал, что потенциал России в плане блокирования доступа к стратегически важным пунктам изменяется в зависимости от региона.

«Однако этот потенциал России в Калининграде и в Крыму наиболее существенен, так как там есть средства противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, а также находятся несколько тысяч солдат», — подчеркнул он.

В связке со средствами радиоэлектронной борьбы и радарами, обратил внимание военный, возможности для передвижений сил НАТО в этих регионах могут быть существенно ограничены.

Впрочем, Россию такие заявления американских военных нисколько не пугают. По словам заместителя председателя комитета Государственной думы по обороне Юрия Швыткина, российская армия обладает достаточными силами, чтобы уничтожить не только США, но и другие страны-члены НАТО.

«Я думаю, что если НАТО предпримет попытку агрессии в отношении нашей страны, то последующих попыток агрессии предпринимать будет попросту некому: ни Америке, ни другим государствам», — заявил он ФАН.

Он уточнил, что армия России располагает достаточными силами и средствами и в сухопутном пространстве, и в морском. Швыткин отметил, что российская сторона не планирует ни на кого нападать, но в случае вооруженного конфликта будет реагировать адекватно сложившейся ситуации.

Он также признал, что военный бюджет США и блока НАТО очевидно превышает российский. Но в то же время он отметил, что, если США и НАТО сделали упор на количество, то Россия делает упор на качество.

«Качество вооружений и оснащенности у нас значительно выше, чем у зарубежных стран. Мы сделали акцент на стратегии оборонительного характера с учетом возможных внешних угроз, которые могут возникнуть со стороны какого-либо государства. Сама стратегия и вооружения наших сил позволяют дать такой ответ, что, повторюсь, просто не будет у тех, у кого может возникнуть мысль осуществлять агрессию в отношении нашей страны», — заключил собеседник агентства.

Неопределенной остается ситуация и в Черном море. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс сохранит свое присутствие в этой акватории.

«НАТО уже увеличил присутствие в Черном море. И сегодня на встрече с союзниками был дан ясный сигнал о продолжении практической поддержки Украины, а также о продолжении присутствия в Черноморском регионе», — заявил Столтенберг по итогам встречи глав МИД стран НАТО с министрами иностранных дел Украины и Грузии.

Эти заявления возмутили первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина.

«Действия Российской Федерации возмутительно спокойны. С такой задержкой, с такой размеренностью, с таким лояльным реагированием Россия — впереди планеты всей в вопросах гуманности. Попытки сделать какие-то заявления, каким-либо образом на нас надавить — абсолютно неконструктивны и беспочвенны», — подчеркнул он в разговоре с ФАН.

Он сравнил Россию с пружиной, которую можно «сжимать» до определенного предела, но рано или поздно эта пружина однозначно разожмется.

«Если нам пытаются направлять некие сигналы, посылы, пытаются заставить извиниться или вести себя более сдержанно, то этого не будет. Блок НАТО пусть пообщается с Украиной. Поговорить необходимо с Киевом и с президентом Украины Петром Порошенко», — уверен депутат Госдумы.

Шерин уточнил, как Россия обязательно отреагирует, если Североатлантический альянс и дальше будет проявлять агрессию. К тому же депутат предостерег НАТО от антироссийских заявлений и напомнил альянсу некоторые примеры из истории. «История показывает. Наполеон, Гитлер. То же самое», — заключил член нижней палаты парламента.