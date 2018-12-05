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Матвиенко: деловые круги России и Австрии заинтересованы в расширении сотрудничества 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Торговый оборот между Россией и Австрией показывает впечатляющий рост за последние два года. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Национального совета (нижняя палата парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.
Она особо подчеркнула, что, несмотря на раскручивающуюся санкционную спираль, торговые отношения между двумя странами показывают позитивную тенденцию. По итогам 2017 года объём товарооборота вырос более чем на 40 процентов, а за девять месяцев этого года — более чем на 60 процентов.
«По объёму инвестиций в австрийскую экономику РФ занимает второе место, и общий объём накопленных инвестиций составляет более 30 миллиардов долларов. Продолжается активный инвестиционный диалог, созданы эффективные механизмы нашего взаимодействия в экономике», — отметила спикер.
В качестве примера она привела работу российско-австрийской торговой комиссии и российско-австрийского делового совета. «Деловые круги обеих стран очень заинтересованы в расширении развития взаимовыгодного сотрудничества. И нам необходимо поддерживать такой настрой», — уверена Валентин Матвиенко.
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