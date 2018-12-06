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Медведев подведет итоги года в прямом эфире 

Вести.Ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
6 декабря в 12:00 премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы представителей российских телеканалов. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24", RT и РБК, а также сайт Вести.Ru.
Впервые "Разговор с Дмитрием Медведевым" будет транслироваться в прямом эфире на странице правительства "ВКонтакте" и на YouTube-канале. Кроме того, текстовая трансляция будет вестись в Twitter кабинета министров на русском и английском языках.
Вопросы главе правительства будут задавать Сергей Брилев ("Россия 1"), Петр Толстой (Первый канал), Ирада Зейналова (НТВ) и Илья Доронов (РБК). Впервые в передаче примет участие представитель региональных телеканалов. В этом году это будет томская журналистка, лауреат премии "ТЭФИ Регион" Ирита Минина.
"Разговор с Дмитрием Медведевым" пройдет в одиннадцатый раз. Обычно премьер-министр подводит итоги года, оценивает работу правительства в уходящем году и рассказывает об основных задачах и перспективах с упором на экономическую тематику. Беседа обычно длится около полутора часов.
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