Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире

Медведев подведет итоги года в прямом эфире

6 декабря в 12:00 премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы представителей российских телеканалов. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24", RT и РБК , а также сайт Вести.Ru.

Впервые "Разговор с Дмитрием Медведевым" будет транслироваться в прямом эфире на странице правительства "ВКонтакте" и на YouTube-канале. Кроме того, текстовая трансляция будет вестись в Twitter кабинета министров на русском и английском языках.

"Разговор с Дмитрием Медведевым" пройдет в одиннадцатый раз. Обычно премьер-министр подводит итоги года, оценивает работу правительства в уходящем году и рассказывает об основных задачах и перспективах с упором на экономическую тематику. Беседа обычно длится около полутора часов.