Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев подведет итоги года в прямом эфире 

Вести.Ru + ещё 15 6 часов назад
6 декабря в 12:00 премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы представителей российских телеканалов. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24", RT и РБК, а также сайт Вести.Ru.
Впервые "Разговор с Дмитрием Медведевым" будет транслироваться в прямом эфире на странице правительства "ВКонтакте" и на YouTube-канале. Кроме того, текстовая трансляция будет вестись в Twitter кабинета министров на русском и английском языках.
Вопросы главе правительства будут задавать Сергей Брилев ("Россия 1"), Петр Толстой (Первый канал), Ирада Зейналова (НТВ) и Илья Доронов (РБК). Впервые в передаче примет участие представитель региональных телеканалов. В этом году это будет томская журналистка, лауреат премии "ТЭФИ Регион" Ирита Минина.
"Разговор с Дмитрием Медведевым" пройдет в одиннадцатый раз. Обычно премьер-министр подводит итоги года, оценивает работу правительства в уходящем году и рассказывает об основных задачах и перспективах с упором на экономическую тематику. Беседа обычно длится около полутора часов.
Вести.Ru: последние новости
На G20 Путин и Абэ определят круг лиц, ответственных за мирный договор Путин объяснил, почему не отвечает на звонки Порошенко Россия не будет ограничивать въезд граждан Украины
Комментарии176
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: военных США стягивают к границам РФ180
Британия может отказаться от Brexit1
Сын Трампа залез в чужую личную жизнь и прослыл идиотом
Украина испытала С-12577
Названы главные проблемы жителей российских городов
Видео
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Экономика
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
07:08
Психолог прокомментировал ЧП в московской школе
Криминал Происшествия
02:48
Киев предложил Москве сделку
Украина В мире
01:59
Названо место начала третьей мировой войны
Армия В мире
06:57
Снегопад в Москве привел к коллапсу
Погода Новости Москвы
08:45
Угрожавшего учителям ножом школьника передали полиции
Происшествия Криминал
04:54
Вооруженный ученик пришел в московскую школу
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение