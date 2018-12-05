Развалил бы Берия СССР, если бы занял место Сталина

В 1953 году Берии шёл 54-й год. Став главой государства, он мог ещё долго находиться на вершине власти, но его казнь оборвала такие перспективы. Что же могло ожидать СССР в случае победы одного из сталинских соратников?

Преобразователь

Сталин не оставил после себя преемника, после смерти вождя сразу четыре человека претендовали на главный пост страны — Берия, Хрущёв, Маленков и Булганин. В итоге власть была поделена между двумя политиками — Григорием Маленковым, который занял должность председателя Совета министров, и Лаврентием Берией, ставшим заместителем Маленкова и министром внутренних дел. Впрочем, реальным главой страны был именно Берия.

Опираясь на силовые структуры, Берия в короткий срок сменил руководителей МВД во всех союзных республиках и в большинстве регионов РСФСР, а новые назначенцы уже сами проводили замены кадров в средних звеньях на лояльных Берии людей.

За несколько месяцев нахождения на самом верху власти Берия смог себя зарекомендовать как амбициозный политик: по его инициативе была проведена масштабная амнистия, прекращены процессы против политзаключённых. Лаврентий Павлович намеревался ликвидировать колхозный строй и расширить права всех республик в составе СССР. Он также был сторонником сближения СССР с Западом.

Взять силой

Имел ли бы Берия возможность не допустить своего свержения и взять власть силой? В мае 1953 года он пребывал на пике своего могущества и при помощи административного ресурса вполне мог расправиться со своими оппонентами. Журналист Алексей Дурново считает, что недостаточно было арестовать Хрущёва и Маленкова, нужно было взять под стражу ещё несколько десятков их сторонников. Следующий шаг — объяснить стране, что в партию прокрались враги, саботирующие построение социализма, и обезглавить оппозицию.

Тогда, по словам Дурново, Берия долго мог бы «наслаждаться властью, не колыхая огромный Союз». Лаврентий Павлович мирно бы состарился, награждая себя орденами и званиями, пользовался бы почётом в политбюро и уважением в народе. Журналист считает, что «бериевский СССР» был бы во многом похож на ту страну, которую мы позднее увидим при Брежневе.

Упущенный шанс

Многие современные историки полагают, что с гибелью Берии мы потеряли талантливого и деятельного человека. Они уверены, что социализм при Лаврентии Павловиче продолжил бы развиваться «успешно и гармонично» и задача построения в СССР коммунистического общества становилась бы вполне реальной.

Автор работы о Берии писатель Сергей Кремлёв отмечает, что СССР 1950-х годов имел весьма впечатляющие перспективы. По его мнению, для их реализации идеальным сочетанием руководителей стал бы тандем Маленков-Берия, «где Берия сидел бы позади Маленкова, но вовсю крутил бы педали».

При таком политическом раскладе Хрущёв, вероятно, остался бы в политбюро, но утратил бы пост первого секретаря Московского комитета партии. Эксперты уверены, что провалы Хрущёва в области сельского хозяйства, где он считался специалистом, привели бы к закату его карьеры.

Кремлёв полагает, что если бы Берия остался у руля власти, то вся история планеты могла бы развиваться по совершенно иному сценарию: идти не путём милитаризации и капитализации, а дорогой построения достойного и справедливого сообщества трудящихся. В этом смысле Кремлёв рассуждает о Берии как об упущенном шансе не только России, но и всего человечества.

Разоблачитель Сталина

Принято считать, что культ Сталина развенчал Хрущёв. Однако ещё весной 1953 года, находясь на посту руководителя МГБ, Берия стал автором ряда законодательных и политических актов, которые косвенно изобличали сталинский режим и репрессии 1930-50-х годов. Некоторыми историками это было воспринято как первое веяние демократических перемен.

Более того, Берия прекратил инициированное Сталиным так называемое «дело врачей», по которому под предлогом заговора против советских лидеров преследованиям подвергся ряд талантливых специалистов. Все они были реабилитированы в двухнедельный срок. Многие уверены, что в случае сохранения власти Берия продолжил бы пересмотр дел репрессированных.

Правозащитник Валерий Борщёв , напротив, называет мифом борьбу Берии со сталинизмом. Берия, с его слов, и дальше бы проводил в жизнь сталинские методы репрессий и сталинскую методику подавления; ГУЛАГ бы никуда не исчез, а мы получили бы вариант диктатуры, близкий к чилийскому.

К демократии

Многие специалисты не согласны, что при Берии нас ждало бы тоталитарное будущее. Блогер Анна Фриз считает, что Лаврентий Павлович делал всё, чтобы демократизировать общество. Взять, к примеру, его записку в президиум ЦК об упразднении паспортных ограничений у крестьян. Идея Берии оказалась реализована лишь в 1970-е годы.

Заслуживает внимания и попытка Берии разделить полномочия властей, чтобы идеология ограничила своё влияние на хозяйственную жизнь страны, а также предложение вернуться к власти Советов, которая стала возможной после Февральской революции 1917 года.

Навстречу Западу

Берия был сторонником налаживания отношений с Западом. Он намеревался восстановить отношения с Югославией, а также предложил отказаться от строительства социализма в Восточной Германии, разрешив слияние ГДР с ФРГ.

По мнению Мирского, СССР при Берии отказался бы от пути милитаризации, не пошёл бы на эскалацию холодной войны и не вверг бы в свою авантюру Кубу. А отношения с США, со слов эксперта, были бы гораздо более «лёгкие».

Ликвидация СССР

Одним из мотивов свержения Берии была уверенность Хрущёва в том, что его оппонент намеревается развалить СССР. Вот что говорил Никита Сергеевич на ХХ съезде КПСС : «Берия имел разработанный план ликвидации советского строя. То, что он не решался сделать при жизни товарища Сталина, он начал проводить после его смерти, начал дискредитировать политику величайшего Ленина, подготавливая захват власти и установление контрреволюционной диктатуры. Он начал усиленно продвигать участников заговорщической группы на руководящие должности. В своих антисоветских изменнических целях Берия и его сообщники предприняли ряд преступных мер, для того чтобы активизировать остатки буржуазно-националистических элементов».

По-сталински

Доктор исторических наук Андрей Сахаров не верит, что Берия, как человек, который прошёл сталинскую школу террора, стал бы менять систему. Ведь именно с ним было связано развёртывание структуры ГУЛАГа, его имя было запятнано репрессиями 1930-х годов. Впрочем, проекты Берии Сахаров назвал более либеральными и прагматичными, чем сталинские.