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Москва проигнорирует требования Запада по Азову 

News.ru 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Россия не намерена выполнять требования Запада в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Я полагаю, что Россия не будет и не должна выполнять требования, которые основаны на абсолютно перевёрнутой картине произошедшего в Керченском проливе, заведомо искаженной картине реальных событий, которые никто не удосужился проверить, проанализировать», — цитирует ТАСС сенатора.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что будет добиваться ужесточения санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. По её словам, РФ должна освободить корабли и моряков, а также снизить уровень напряжённости. К таким же действиям Москву призвали и главы МИД государств «Большой семёрки», писал News.ru.
25 ноября суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», как считает РФ, нарушили её госграницу, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украина сообщает о шести моряках, раненных в результате инцидента. В России говорят о трёх раненых, которым, как сообщили в ФСБ, оказана медицинская помощь. При этом украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное делоза нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту «ведения агрессивной войны».
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