Путин пообещал дать ответ на гонку вооружений

Если США после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) обзаведутся таким оружием, то Москва поступит так же. Об этом в среду, 5 декабря, заявил президент России Владимир Путин , передает «Интерфакс»

Глава государства назвал в принципе понятными аргументы о том, что только Москва и Вашингтон не производят подобные ракеты.

«Многие другие страны — их там уже с десяток, наверное — такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать», — пояснил Путин.

Президент напомнил, что в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, который был одним из краеугольных камней международной безопасности.

«Тем не менее, они не постеснялись, спокойненько оттуда вышли, кстати говоря, без всяких ссылок на что бы то ни было — просто вышли, и дело с концом. Теперь то же самое происходит на самом деле, но думают, на кого бы свалить этот свой, на мой взгляд, необдуманный шаг», — сказал Путин.