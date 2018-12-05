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Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей.
В среду президент посетил форум добровольцев России и осмотрел стенды благотворительных проектов.
Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания неизлечимо больных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих детей. Любой участник форума может выбрать конверт и исполнить одну мечту. Волонтеры предложили и президенту выбрать конверт. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить.
Среди них были пожелания мальчика, который мечтает снять ролик о самолете Ил-96. Путин пообещал пригласить его в Москву и познакомить с летчиками специального лётного отряда "Россия" и показать этот самолёт.
Другого мальчика, который мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, президент намерен пригласить в Северную столицу и покатать на вертолёте, если это позволят погодные условия. Он рассказал, что завтра и на следующей неделе планирует посетить Санкт-Петербург и в один из этих визитов исполнить мечту ребёнка.
Девочке, которая мечтает увидеть мир кино изнутри, Путин пообещал устроить экскурсию по киностудии "Мосфильм" в сопровождении ее директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова. Ещё для одной девочки президент организует визит на телеканал RT, чтобы она смогла взять интервью у интересного собеседника.
Президент был очень тронут мечтой мальчика, который хотел пожать ему руку.
"Очень трогательная вещь, неожиданная для меня", — сказал Путин и пообещал поговорить с врачами, чтобы пригласить ребёнка в Москву на новогодние праздники и исполнить его мечту.
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