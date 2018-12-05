Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей

Президент РФ Владимир Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей.

В среду президент посетил форум добровольцев России и осмотрел стенды благотворительных проектов.

Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания неизлечимо больных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих детей. Любой участник форума может выбрать конверт и исполнить одну мечту. Волонтеры предложили и президенту выбрать конверт. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить.

Среди них были пожелания мальчика, который мечтает снять ролик о самолете Ил-96. Путин пообещал пригласить его в Москву и познакомить с летчиками специального лётного отряда "Россия" и показать этот самолёт.

Другого мальчика, который мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, президент намерен пригласить в Северную столицу и покатать на вертолёте, если это позволят погодные условия. Он рассказал, что завтра и на следующей неделе планирует посетить Санкт-Петербург и в один из этих визитов исполнить мечту ребёнка.

Девочке, которая мечтает увидеть мир кино изнутри, Путин пообещал устроить экскурсию по киностудии "Мосфильм" в сопровождении ее директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова . Ещё для одной девочки президент организует визит на телеканал RT , чтобы она смогла взять интервью у интересного собеседника.

Президент был очень тронут мечтой мальчика, который хотел пожать ему руку.