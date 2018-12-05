Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин прокомментировал заявление Помпео по ДРСМД 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Американская сторона не предоставила никаких доказательств якобы нарушения Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон выйдет из ДРСМД через 60 дней, если Москва не вернется к выполнению договора.
Ранее Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы вернуться к выполнению ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Помпео заявила, что Москва неукоснительно выполняет соглашение и Вашингтону известно об этом.
Как отметил Путин, "заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать". "Самое главное обоснование — это то, что мы что-то нарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется", — подчеркнул он.
Последние новости
На Украине рассказали, на кого хотят обменять задержанных в РФ моряков Европу трясет от очередной "победы русских спецслужб" Аналитик оценил угрозу "последствий и боли" для России от США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Словакия высылает российского дипломата16
Путин объяснил отказ от общения с Порошенко38
НАТО нашло способ победить Россию в Крыму и Калининграде898
Станки и горячие девушки17
Захарова объявила о решении по въезду украинцев в Россию289
Видео
03:07
Путин вручает премии «Доброволец России»
Политика Другое
02:11
Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США
В мире
00:38
Вайкуле избавляется от особняка в Юрмале
Шоу-бизнес
06:02
Поргина отметила 40-дней без Караченцова
Шоу-бизнес
00:40
«Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца»
Шоу-бизнес Другое
06:25
Россия испугалась и оставила Азербайджан без ракет
Армия Оружие
02:39
Москву накроют ледяные дожди
Погода Новости Москвы
00:08
Повалий высмеяли за нелепый вид
Шоу-бизнес
01:10
На Азове нашли ремесленную мастерскую XIV века
Наука Наука и техника
03:30
Названо три повода войны США и России
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение