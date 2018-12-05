Путин прокомментировал заявление Помпео по ДРСМД

Американская сторона не предоставила никаких доказательств якобы нарушения Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин , комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон выйдет из ДРСМД через 60 дней, если Москва не вернется к выполнению договора.

Ранее Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы вернуться к выполнению ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Помпео заявила, что Москва неукоснительно выполняет соглашение и Вашингтону известно об этом.

Как отметил Путин, "заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать". "Самое главное обоснование — это то, что мы что-то нарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется", — подчеркнул он.