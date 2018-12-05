Мирзаян: Россия показывает зубы Киеву и выдаёт свои паспорта украинцам

4 декабря председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил комитету по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, а также комитету по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками разработать поправки к законодательству об упрощении процедуры предоставления российских паспортов гражданам Украины

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян подчеркнул, что в этом контексте важна не процедура, а мотивы, почему Москва так поступает. Он напомнил, что раньше российские власти этого не делали, за что подвергались сильной критике, в том числе со стороны условно патриотической части экспертного сообщества, что государство фактически бросает своих граждан или лояльных России украинцев на произвол судьбы, они вынуждены там мыкаться с паспортами ДНР и ЛНР.

«В этом был свой смысл, потому что если мы делали ставку на реализацию Минских соглашений, то нам необходимо было оставить максимальную часть пророссийского электората на Украине, чтобы эти люди потом голосовали за условно пророссийские партии. Мы могли к себе перевести условно говоря миллионы пророссийских украинцев, но тогда бы баланс на Украине сменился в крайне негативную для нас сторону. Москва, по всей видимости, больше не делает ставку, по крайне мере в среднесрочной перспективе, на соблюдение Минских соглашений. А Минские соглашения, ещё раз напоминаю, это не про ДНР и ЛНР, это про переформатирование Украины в федеративное государство. Мы понимаем, что этой цели достичь не удастся, а, значит, нет такой необходимости сохранять на Украине значительную часть пророссийски настроенных украинцев и держать их без российских паспортов», — заявил политолог.

Мирзаян уверен, что российские паспорта очень помогут ДНР и ЛНР, где сложилась тяжёлая ситуация. По его словам, раньше, власти РФ, конечно, мы ещё боялись, что облегчённая процедура выдачи паспортов жителям этих регионов повлечёт за собой критику со стороны западного сообщества, обвинение в срыве «Минска», но сейчас нас это уже просто не волнует.

«Заметьте, в последнее время Россия предприняла целый ряд активных действий в отношении Украины: если раньше мы старались терпеть, то теперь Москва начинает поворачиваться и показывать Киеву зубы. В данном случае речь идёт о ситуации в Азовском море, причём не только об инциденте с кораблями, но и, в принципе, о действиях наших пограничников. Россия согласилась с доводами руководства ДНР и ЛНР провести выборы, что тоже было сделано, и теперь выдача паспортов», — заявил Мирзаян.

Как уточнила временно исполняющая обязанности замглавы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, в декабре в Госдуме состоится второе чтение законопроекта о полномочиях президента России, в котором прописана процедура упрощённого приобретения гражданства отдельными категориями граждан. Кроме того, предусмотрены послабления для участников государственной программы переселения соотечественников, которые смогут подавать документы на получение паспорта по месту пребывания, а не жительства. Она напомнила, что 30% участников этой программы составляют именно украинцы.