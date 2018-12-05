Акции волонтеров делают общество более устойчивым, заявил Путин

Акции и мероприятия добровольцев в России вызывают чувство "надеги" в обществе и делают его более устойчивым к внутренним и внешним шокам, заявил президент РФ Владимир Путин

"Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство надеги за то, что у нас происходит, надежности нашего общества. Это делает наше общество не только более добрым, оно делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам, а таких шоков всегда везде во все времена было достаточно и у нас тоже много", — заявил Путин на церемонии вручения ежегодной премии "Доброволец России — 2018", которая прошла в рамках Международного форума добровольцев во дворце спорта "ЦСКА Арена".

Глава государства отметил такие личные качества волонтеров, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность.

"Именно гражданственность. Я сейчас скажу, почему. Потому что, действуя таким образом, как вы, помогая людям в больницах, в хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении наших лесов, нашей фауны, природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для наших гостей из многих стран мира при крупных спортивных или политических мероприятиях, — вы совершаете очень важную вещь не только для себя, не только для тех, кому вы непосредственно помогаете. Вы это делаете для всего общества", — сказал он.

Путин также поздравил всех добровольцев с Международным днем волонтера. "Я поздравляю всех российских волонтеров, всех, кто присутствует здесь, в зале, передо мной и за моей спиной, наших гостей из 120 стран", — отметил он.