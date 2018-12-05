Госдеп пообещал России боль

Госдепартамент США выступил с довольно резким и необычным заявлением в адрес России . Высокопоставленный американский чиновник пообещал, что Москву в скором времени ожидают «последствия» и «боль», если украинские моряки не будут отпущены. С чем связана столь агрессивная риторика Вашингтона — разбирался News.ru.

Инцидент в Керченском проливе, похоже, стал основной темой, которая не сходит с уст американских чиновников. Не исключено, что многие из них с трудом могли бы показать на карте приблизительное место происшествия, но то, что нужно в очередной раз поругать и пнуть Россию, сделав её ещё заочно виноватой в проблеме, — неоспоримый факт.

Угрозы США несмотря на то, что на словах становятся всё жёстче день ото дня, на деле не несут под собой ничего. Сотрясать воздух США умеют, однако в очередной раз забывают, что их оппонентом является ядерная держава, проводящая свою независимую политику.

«Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия. Боль будет только сильнее со временем», — сказал представитель Госдепа.

По его словам, это послание касается России из-за её «агрессивного поведения».

Между тем на полях саммита G20 Владимир Путин успел пообщаться с Дональдом Трампом и рассказать ему о случившемся в Керченском проливе. Американский лидер, по данным помощника Путина Юрия Ушакова, «внимательно выслушал нашу аргументацию».

В целом США готовы продолжать диалог с Россией, но сейчас, как считают в Вашингтоне, для этого неподходящий момент. Как признался Ушаков, когда и где будут проведены подобные контакты, пока сложно сказать.

Продолжая тему призрачных угроз, всё тот же чиновник Госдепа, имя которого не раскрывается, заявил, что пока Россия удерживает украинских моряков, Америка будет усугублять последствия и не станет закрывать на это глаза. Довольно забавным на этом фоне видятся высказывания Дональда Трампа, который несколькими днями ранее косвенно признал Крым российским.

Тогда глава Белого дома написал у себя в микроблоге в Twitter:

«Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что будет лучше отменить мою встречу с президентом Путиным».

Внимание на это обратил сенатор Константин Косачёв

Поскольку задержанные корабли тогда находились в Керчи (Крым), а полуостров в Вашингтоне считают украинским, то заявление американского президента — «ни что иное, как долгожданное признание Крыма российским», написал сенатор в Facebook.

Карта бита

По мнению политолога Алексея Мухина, когда оппоненту, в данном случае США, нечего предъявить, он переходит на агрессивную риторику.

«Мы имеем дело как раз с таким случаем. Штаты не знают, что делать с Россией, не знают, как её ещё запугать, поэтому начинают просто потихоньку сходить с ума и угрожать ядерной державе такими словами», — сказал Мухин.

Таким образом, складывается впечатление, что козыри у Вашингтона заканчиваются, раз страна перешла на общение в такой плоскости.

Говоря о том, возможно ли усиление американского присутствия близ российских границ, политолог отметил, что если безумие американцев охватит окончательно, то это вполне вероятно. Однако существуют протоколы, доктрины, как нужно действовать в подобных случаях.

«Поэтому если США настолько безумны, что такие заявления делают, то, хорошо. Что мы можем поделать в этой ситуации? Наблюдать будем обязательно и будем действовать, когда придёт время», — заявил Мухин.

Поиск оправданий

«Трамп её тогда как-то невнятно прокомментировал, а Украина в настоящий момент является союзником, поэтому надо послать какой-то позитивный сигнал в Киев. Отсюда — жёсткая риторика в отношении РФ в духе садо-мазо про боль», — сказал Шатилов.

По большому счёту, эти угрозы не завершатся серьёзными последствиями, однако подобный «месседж» является инфоповодом для введения очередной волны санкций, если Вашингтон пожелает это сделать. С одной стороны, отмечает он, это ничего не значащая риторика, с другой, — при определённой ситуации она может вылиться в новые ограничения, хотя Россия к ним уже адаптировалась. Перед Штатами стоит вопрос — надо ли идти в стык совсем, вводя сверхжёсткие санкции, что чревато геополитическим противостоянием с РФ, которая тоже примет ответные тяжёлые меры и может начать игнорировать любые предыдущие договорённости с Западом.

«В Вашингтоне размышляют, стоит ли игра свеч. А локальные и частные санкции уже фактически исчерпаны. США вводят санкции против отелей, дальше последуют бензозаправки, кафе рестораны и прочее. Поэтому эта риторика от бессилия и от невозможности «поджать» Россию, основные ресурсы использованы и остаётся только перевод из холодной в тёплую стадию, а к этому Вашингтон пока не готов», — сообщил Шатилов.

Поэтому свою неспособность к каким-то конкретным и фактическим действиям Вашингтон компенсирует агрессивной риторикой иногда в весьма отвязном духе.

Как напомнил эксперт, США уже ведут строительство военных баз в районе Николаевской области, американцы довольно активно заходят на Украину, и если РФ не предпримет никаких активных действий, они там укрепятся в ближайшие год-два окончательно. Пока это делается неофициально и на фоне разного дипломатического словоблудия, которое присутствует в двусторонних взаимоотношениях, подчеркнул Шатилов.

России же нужно иметь в виду, что США намерены зайти на Украину весьма плотно, а нужно ли это РФ — другой вопрос. Москва тоже может применить свои рычаги давления на политическую и экономическую ситуацию, которые у неё есть, как на глобальном, так и на региональном уровнях. В этой связи у России, считает Шатилов, будут развязаны руки для активной самостоятельной игры, не связанной никакими договорённостями, поэтому в США ещё подумают, нужно ли идти с РФ на конфликт, тем более из-за керченских событий.