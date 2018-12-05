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В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Мадуро 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности предстоящей встречи российского лидера Владимира Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РИА "Новости".
По его словам, главы государств обсудят финансовую помощь Венесуэле. Представитель Кремля добавил, что точная сумма пока неизвестна.
"Вы знаете, что ситуация по-прежнему в экономической сфере остается сложной, хотя и скромные, но признаки улучшения динамики все-таки констатируются. И в этой связи речь пойдет о той помощи, которая необходима руководству Венесуэлы", — заключил Песков.
Он добавил, что именно это является целью визита Мадуро.
Ранее сообщалось, что Николас Мадуро прибыл в Москву.
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