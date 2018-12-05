В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Мадуро

По его словам, главы государств обсудят финансовую помощь Венесуэле. Представитель Кремля добавил, что точная сумма пока неизвестна.

"Вы знаете, что ситуация по-прежнему в экономической сфере остается сложной, хотя и скромные, но признаки улучшения динамики все-таки констатируются. И в этой связи речь пойдет о той помощи, которая необходима руководству Венесуэлы", — заключил Песков.

Он добавил, что именно это является целью визита Мадуро.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро прибыл в Москву.