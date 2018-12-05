У Кремля возникли вопросы по расследованию Мюллера

Доступные общественности материалы по расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллер вызывают непонимание и большое количество вопросов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Песков, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за расследованием Мюллера, заявил, что «у нас других забот хватает, поэтому это не является приоритетной темой для нашего внимания», передает РИА «Новости»

Он отметил, что не знает, какие в этом деле могут быть «прорывы», однако «то, что доступно для общественности, во многом (…) вызывает непонимание, огромное количество вопросов».

«Мы неоднократно приводили примеры абсурдности каких-то обвинений», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что в документах аппарата Мюллера в базе данных суда округа Колумбия утверждается: экс-помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн предоставил информацию о том, что члены переходного штаба республиканца якобы имели контакты с Москвой.

До этого появились сведения о скорой кульминации расследования Мюллера.

Отметим, что в Кремле неоднократно подчеркивали, что работа Мюллера по расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы не выдерживает критики.