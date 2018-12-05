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Кремль оценил идею размещения ракет в Латинской Америке 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею о размещении ракет РФ в странах Латинской Америки в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
По его словам, в настоящее время правительство не рассматривает подобную возможность, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что Соединённые Штаты в официальной ноте уведомили Россию о том, что приостановят выполнение своих обязательств по ДРСМД через два месяца. Американская сторона отметила, что меры будут приняты в случае, если Москва не вернется к его соблюдению.
Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков считает, что ультиматум американской стороны может указывать на требование о прекращении производства оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
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