Кремль оценил идею размещения ракет в Латинской Америке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею о размещении ракет РФ в странах Латинской Америки в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По его словам, в настоящее время правительство не рассматривает подобную возможность, передаёт «Интерфакс»

Ранее News.ru писал, что Соединённые Штаты в официальной ноте уведомили Россию о том, что приостановят выполнение своих обязательств по ДРСМД через два месяца. Американская сторона отметила, что меры будут приняты в случае, если Москва не вернется к его соблюдению.