В Кремле заметили недовольных переименованием аэропортов

Мнения граждан, недовольных итогами голосования в проекте «Великие имена России», не оставят без внимания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Песков, отвечая на вопрос о том, когда вступят в силу решения о переименовании аэропортов, заявил, что «каких-то сроков в данном случае нет и быть не может», передает РИА «Новости»

Он добавил, что после подведения итогов появятся инициативы по формализации этого голосования.

При этом мнение граждан, несогласных с итогами проекта, «никто без внимания оставлять не будет».

Ранее в Кремле оценили накал страстей вокруг переименования аэропортов.

Во вторник были опубликованы результаты голосования о присвоении имен российским аэропортам, однако окончательное решение по этому вопросу будет принято позже.