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В Кремле заметили недовольных переименованием аэропортов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Мнения граждан, недовольных итогами голосования в проекте «Великие имена России», не оставят без внимания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос о том, когда вступят в силу решения о переименовании аэропортов, заявил, что «каких-то сроков в данном случае нет и быть не может», передает РИА «Новости».
Он добавил, что после подведения итогов появятся инициативы по формализации этого голосования.
При этом мнение граждан, несогласных с итогами проекта, «никто без внимания оставлять не будет».
Ранее в Кремле оценили накал страстей вокруг переименования аэропортов.
Во вторник были опубликованы результаты голосования о присвоении имен российским аэропортам, однако окончательное решение по этому вопросу будет принято позже.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты.
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