Захарова прокомментировала новые обвинения России в шпионаже

"Естественно, все обвинения без какой-либо фактуры — это догадки, вымыслы, избитые клише. Никаких доказательств, которые можно было бы как-то применить. В общем, все как всегда", — сказала Захарова.

Она также отметила, что подобные вбросы уже не удивляют российскую сторону и подчеркнула, что официальная Гаага «давно не жалеет усилий и средств» на разрушение отношений с Москвой.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в шпионаже в пользу России австрийского военного арестовали.