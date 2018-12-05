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Захарова прокомментировала новые обвинения России в шпионаже 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы причастности сотрудников посольства России в Гааге к разведывательной деятельности не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».
"Естественно, все обвинения без какой-либо фактуры — это догадки, вымыслы, избитые клише. Никаких доказательств, которые можно было бы как-то применить. В общем, все как всегда", — сказала Захарова.
Она также отметила, что подобные вбросы уже не удивляют российскую сторону и подчеркнула, что официальная Гаага «давно не жалеет усилий и средств» на разрушение отношений с Москвой.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в шпионаже в пользу России австрийского военного арестовали.
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