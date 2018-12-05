Захарова объявила о решении по въезду украинцев в Россию 

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона не планирует ограничивать въезд граждан Украины в страну, передает РИА "Новости"
"Со своей стороны, мы не намерены принимать никаких ограничительных мер в отношении граждан Украины, которые находятся на нашей территории или которые намереваются посетить Россию", — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Россия не собирается создавать "никому не нужные проблемы".
Ранее сообщалось, что Россия упростит получение гражданства украинцами.