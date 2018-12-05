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Захарова объявила о решении по въезду украинцев в Россию 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона не планирует ограничивать въезд граждан Украины в страну, передает РИА "Новости"
"Со своей стороны, мы не намерены принимать никаких ограничительных мер в отношении граждан Украины, которые находятся на нашей территории или которые намереваются посетить Россию", — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Россия не собирается создавать "никому не нужные проблемы".
Ранее сообщалось, что Россия упростит получение гражданства украинцами.
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