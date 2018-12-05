Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова: Киев готовит силовые акции в Донбассе 

Российская Газета + ещё 5 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
На Смоленской площади сообщили о признаках подготовки вооруженными силами Украины "силовых акций" на юго-востоке страны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, в настоящее время в Донбасс перебрасываются "существенные наступательные компоненты", и впоследствии они распределяются вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в зону конфликта перебрасываются военные из десантно-штурмовых и механизированных бригад ВСУ. Как напоминает официальный представитель МИД РФ, недавно они активно тренировались на полигонах в Львовской и Житомирской областях, и в этих учениях принимали непосредственное участие инструкторы стран НАТО — Британии, США и Канады.
В Москве уверены, что смысл недавней провокации в Керченском проливе и введенного затем на Украине военного положение — отвлечь внимание международного сообщества от этих приготовлений.
Российская Газета: последние новости
Французские СМИ назвали причину успеха Путина на международной арене Выяснилось, почему Грызлов внезапно покинул заседание контактной группы В Совфеде рассказали об ответе Украине в случае ареста российских активов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Рынки накрыла паника16
В Москве введен план «Перехват»26
Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США576
Командир эскадрильи B-52 уволен за непристойные полеты20
Захарова объявила о решении по въезду украинцев в Россию21
Видео
02:11
Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США
В мире
00:40
«Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца»
Шоу-бизнес Другое
06:25
Россия испугалась и оставила Азербайджан без ракет
Армия Оружие
03:30
Названо три повода войны США и России
Армия
00:58
В Москве введен план «Перехват»
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
00:29
Пожилая супруга напугала Гогена Солнцева
Шоу-бизнес
25:11
Пока вы спали: Рынки накрыла паника
Общество
01:27
Захарова объявила о решении по въезду украинцев в Россию
Политика
01:10
Константинополь отказал украинской церкви в автокефалии
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение