Глава МИД России Сергей Лавров во время заседания СМИД ОБСЕ проведёт переговоры с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.
Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По её словам, заседание состоится 6-7 декабря в Милане.
«Ожидаются переговоры Сергея Лаврова с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, генсеком ОБСЕ, председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ, министрами иностранных дел Ватикана, Норвегии, ФРГ, Киргизии, также прорабатываются и другие встречи», — сказала она во время брифинга.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен в четверг, 6 декабря, провести в Милане переговоры с Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным.