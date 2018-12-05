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Володин поздравил россиян с Днём воинской славы 

Парламентская газета + ещё 2 1 час назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ /
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян Днём воинской славы — Днём начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Об этом он заявил, открывая пленарное заседание палаты 5 декабря.
«Сегодня мне бы хотелось поздравить всех с памятной датой — Днём воинской славы. В этот день 77 лет назад началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой», — сказал он.
Володин подчеркнул, что битва под Москвой является памятным событием для всех граждан России. «Хочется, чтобы мы с вами помнили о том, что наши деды в этот день перешли в контрнаступление и отогнали врагов от столицы нашей родины», — сказал он.
5 декабря 1941 года началось контрнаступление Советских войск под Москвой. Это был переломный момент в ходе Великой Отечественной войны. К началу операции общая численность войск защитников города уступала силам противника и составляла более миллиона человек.
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