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Пушков ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter ультиматум госсекретаря США Майка Помпео по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Госсекретарь заявил, что России дается 60 дней на "возвращение" к выполнению ДРСМД. Помпео отметил, что если этого не произойдет, то США приостановят обязательства по договору.
По словам Пушкова, американская сторона выдвинула ультиматум, чтобы перенести ответственность за разрыв договора на Россию.
"Ультиматум Помпео — это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят на весь мир, что во всем опять виновата Россия, и поэтому они рвут договор. Им нужно обоснование. В этом смысл ультиматума Помпео", — объяснил сенатор.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен выйти из ДРСМД, заключенного еще в 1987 году. Американский лидер обвинил Москву в нарушении соглашения.
В ответ глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть вопросы к США. В частности, в Москве отмечают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором.
Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.
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