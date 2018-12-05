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В МИД осудили заявления Волкера по Украине 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера далеки от помощи в урегулировании ситуации на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Волкера о введении новых санкций в случае если Россия не освободит украинских моряков, задержанных за нарушение границы РФ.
"Курт Волкер — это человек который должен, как записано у него в мандате, в его документах, заниматься, как мы понимаем, содействием урегулированию ситуации на Украине. Это его непосредственное досье. Складывается ощущение, что в его мандате написано, что он должен заниматься усугублением ситуации на Украине и в регионе в целом. Все его заявления, интервью, статьи настолько не соответствуют дипломатической практике, настолько далеки от той задачи, которая официально была объявлена — а именно урегулирование ситуации на Украине, что просто диву даешься", — сказала Захарова на брифинге в среду.
Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
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