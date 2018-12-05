«Единая Россия» откроет Высшую партийную школу

В советские послевоенные времена высшие партийные школы создавались руководством ЦК КПСС . В них проходили подготовку кадры для партийного и государственного управления, а также для руководства СМИ.

Учиться в школе ЕР смогут только члены партии или ее сторонники, уточнил Костин. Причем каждый из потенциальных учеников должен будет заручиться рекомендацией либо представителя исполкома регионального отделения, либо депутата заксобрания или Госдумы . Обучение в школе станет обязательным требованием к кандидатам на руководящие должности в центральном исполкоме партии ЕР и ее региональных исполкомах. Действующих депутатов Госдумы обучать не планируется, поскольку они по умолчанию рассматриваются как состоявшиеся политики.

Одной из главных задач обучения станет подготовка кадров к думским выборам 2021 г. Первые же результаты могут быть продемонстрированы по итогам единых дней голосования в 2019 и 2020 гг.

Все затраты будут финансироваться из бюджета «Единой России».