«Единая Россия» откроет Высшую партийную школу 

Проект создания при «Единой России» Высшей партийной школы планируется представить в первый день съезда партии, который пройдет в Москве 7-8 декабря. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству партии. Информацию подтвердил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
В советские послевоенные времена высшие партийные школы создавались руководством ЦК КПСС. В них проходили подготовку кадры для партийного и государственного управления, а также для руководства СМИ.
В школе «Единой России», по словам Турчака, будет четыре учебных модуля: «Политический лидер» — программа подготовки кандидатов к участию в выборах от ЕР, «Партийный организатор» — для представителей исполкомов, «Политический менеджер» — для политтехнологов, и четвертый — для повышения квалификации работников партаппарата. Учебная программа для школы ЕР, которая в зависимости от модуля рассчитана на 2-4 месяца, разрабатывалась Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) под руководством экс-начальника кремлевского управления внутренней политики Константина Костина. Научным руководителем школы станет профессор МГИМО и Высшей школы экономики Оксана Гаман-Голутвина.
Учиться в школе ЕР смогут только члены партии или ее сторонники, уточнил Костин. Причем каждый из потенциальных учеников должен будет заручиться рекомендацией либо представителя исполкома регионального отделения, либо депутата заксобрания или Госдумы. Обучение в школе станет обязательным требованием к кандидатам на руководящие должности в центральном исполкоме партии ЕР и ее региональных исполкомах. Действующих депутатов Госдумы обучать не планируется, поскольку они по умолчанию рассматриваются как состоявшиеся политики.
Одной из главных задач обучения станет подготовка кадров к думским выборам 2021 г. Первые же результаты могут быть продемонстрированы по итогам единых дней голосования в 2019 и 2020 гг.
Все затраты будут финансироваться из бюджета «Единой России».