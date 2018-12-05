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Володин объяснил, за счет чего повысился профессионализм Госдумы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что профессионализм нижней палаты парламента повысился за счёт того, что избиратели стали меньше верить популистам и делегировать в нее "эпатажных персонажей".
"Депутаты не на Марсе избираются, а живут среди нас, и избирают их люди. Изменения в профессионализме Госдумы и уровне сознательности депутатов — это следствие изменений, которые происходят в нашем обществе, в стране. Таким образом, то, что более ответственные люди были делегированы во власть, — это заслуга наших граждан. Избиратели стали меньше верить популистам, меньше стали делегировать в Госдуму эпатажных персонажей", — сказал Володин в интервью "Российской газете".
Спикер ГД пояснил, что нельзя заставить депутатов "бояться вычета из зарплаты", есть депутаты, у которых доход составляет миллиард рублей в год и более, и для них заработная плата не является мотивирующим фактором, отметил он.
"В то же время, ни одного вычета в виде наказания за это время не было. Главный фактор улучшения дисциплины другой. Человек пришел в Госдуму, преодолев серьезную конкуренцию, он боролся за этот мандат для того, чтобы реализовать себя в политике. Конечно, ему важно влиять на принимаемые решения, участвовать в их обсуждении. Возможность самореализации — основной мотивирующий фактор для того, чтобы ходить на заседания", — сказал он.
Володин отметил, что бывают ситуации, когда депутату надо "отлучиться, встретиться с избирателем или принять участие в каких-то других совещаниях".
"Это все рабочие вопросы, и они регулируются", — заключил политик.
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