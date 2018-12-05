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В США генпрокуроры обратились в суд для проверки бизнеса Трампа 

Газета.Ru + ещё 1 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
В США генпрокуроры от штата Мэриленд и округа Колумбия решили обратиться в суд для того, чтобы получить от компании Trump Organization документы о бизнесе американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.
По мнению авторов обращения, Трамп нарушает основной закон страны, поскольку якобы продолжает заниматься бизнесом, одновременно являясь главой государства. Его подозревают в сдаче правительствам других стран своей недвижимости, в том числе гостиницы Trump International Hotel.
Уточняется, что содействие суда необходимо, чтобы получить конкретные данные о денежных средствах, поступавших компании Трампа от правительств других стран.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп окружил себя лжецами.
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