Володин рассказал о результатах работы Госдумы за 25 лет

За 25 лет работы Госдума приняла более 7 тысяч законов, заявил председатель палаты Вячеслав Володин в интервью изданию «Российская газета».

Он отметил, что почти 80 процентов законов принимаются при поддержке всех фракций. Оппозиция участвует в принятии ключевых решений — как правило, из международной повестки.

Володин добавил, что за 25 лет парламент прошел большой путь развития — как, впрочем, и вся наша страна.