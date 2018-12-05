Володин рассказал о результатах работы Госдумы за 25 лет 

За 25 лет работы Госдума приняла более 7 тысяч законов, заявил председатель палаты Вячеслав Володин в интервью изданию «Российская газета».
Он отметил, что почти 80 процентов законов принимаются при поддержке всех фракций. Оппозиция участвует в принятии ключевых решений — как правило, из международной повестки.
Володин добавил, что за 25 лет парламент прошел большой путь развития — как, впрочем, и вся наша страна.
«Менялась страна — менялся и парламент. Нам постепенно удалось выйти на открытость депутатского корпуса — причем даже большую, чем в любом зарубежном парламенте. Дисциплины и ответственности стало больше», — рассказал спикер.