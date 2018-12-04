Источник рассказал, почему Грызлов покинул заседание в Минске

Постпред РФ на переговорах по урегулированию в Донбассе в Минске Борис Грызлов покинул заседание контактной группы во время выступления представителя Киева Евгения Марчука, так как тот начал обсуждать вопрос, не имеющий отношения к минским договоренностям, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

В Минске 4 декабря прошла встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Это произошло в момент, когда обсуждался вопрос, не имеющий отношения к минским соглашениям", — сказал источник, отвечая на вопрос агентства о причине выхода Грызлова из зала на встрече контактной группы в Минске.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Грызлов покинул зал заседания, когда украинская сторона оглашала заявление по ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Она написала в Facebook, что представители Киева призвали Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий после инцидента в Керченском проливе.

Мандат СММ ОБСЕ не распространяется на Азовское море, для этого потребовалось бы отдельное решение, получить которое будет трудно.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>