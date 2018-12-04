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В Белоруссии создали рабочую группу по сотрудничеству с Россией 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: flickr.com
Рабочая группа по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества создана при правительстве Белоруссии, ее возглавил вице-премьер Игорь Петришенко, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
"Распоряжением премьер-министра Республики Беларусь… создана рабочая группа по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. Ее возглавил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко", — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Группа уполномочена вырабатывать позиции по актуальным вопросам и вносить в белорусское правительство предложения по их решению (при необходимости с проектами нормативных правовых актов). Также ей поручено обеспечить взаимодействие с созданной в РФ рабочей группой по вопросам российско-белорусских отношений, добавили в правительстве.
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