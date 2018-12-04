В Белоруссии создали рабочую группу по сотрудничеству с Россией

Рабочая группа по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества создана при правительстве Белоруссии , ее возглавил вице-премьер Игорь Петришенко , сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"Распоряжением премьер-министра Республики Беларусь… создана рабочая группа по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. Ее возглавил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Группа уполномочена вырабатывать позиции по актуальным вопросам и вносить в белорусское правительство предложения по их решению (при необходимости с проектами нормативных правовых актов). Также ей поручено обеспечить взаимодействие с созданной в РФ рабочей группой по вопросам российско-белорусских отношений, добавили в правительстве.