Столтенберг отрицает сходство майдана с протестами «жёлтых жилетов»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит смысла сравнивать протесты «жёлтых жилетов» во Франции и действия митингующих в украинской столице в 2014 году.

«Я не вижу смысла сравнивать эти две ситуации. Сравнивать их было бы абсолютно неверно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что правительство Франции приняло решение ввести мораторий на повышение налогов на топливо.

В свою очередь, лидеры движения заявили, что продолжат акции протеста и будут добиваться полной отмены непопулярных мер. Как полагают эксперты, Париж вынужден пойти на уступки, так как ситуация в стране начала выходить из-под контроля.

Подробнее — в материале RT.