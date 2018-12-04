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Столтенберг отрицает сходство майдана с протестами «жёлтых жилетов» 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит смысла сравнивать протесты «жёлтых жилетов» во Франции и действия митингующих в украинской столице в 2014 году.
«Я не вижу смысла сравнивать эти две ситуации. Сравнивать их было бы абсолютно неверно», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что правительство Франции приняло решение ввести мораторий на повышение налогов на топливо.
В свою очередь, лидеры движения заявили, что продолжат акции протеста и будут добиваться полной отмены непопулярных мер. Как полагают эксперты, Париж вынужден пойти на уступки, так как ситуация в стране начала выходить из-под контроля.
Подробнее — в материале RT.
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