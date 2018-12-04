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В Кремле заявили, что не станут «навязываться» на переговоры с США 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Россия готова к разговору с США, но не станет упрашивать Вашингтон о проведении саммита с участием лидеров двух стран. Об этом журналистам заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Российская сторона готова к разговору, более того, считает, что эти контакты на высшем уровне крайне важны. Вместе с тем, упрашивать американскую сторону, так сказать, навязываться, мы, в общем-то, не будем. Сейчас всё зависит от американцев», — цитирует РИА Новости Ушакова.
По его словам, у сторон по-прежнему существует ряд разногласий по ряду вопросов.
«На один из конкретных сюжетов ссылался Трамп в своём Twitter, когда он отказался от встречи. Разногласия всегда были в контексте советско-американских отношений, потом российско-американских отношений. Но это не мешало проводить серьёзные разговоры и делиться о не менее серьёзных результатах в стратегической области, в сфере безопасности и так далее», — добавил он.
По его словам, американская сторона готова к этим контактам, «но когда и где будут проявлять контакты, сказать пока трудно».
Ранее Ушаков рассказал о краткой беседе президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «на ногах» на G20.
Как заявляли в Кремле, отсутствие диалога между двумя странами приводит к росту напряжённости между в отношениях.
RT на русском: последние новости
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