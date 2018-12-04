В Кремле заявили, что не станут «навязываться» на переговоры с США

Россия готова к разговору с США , но не станет упрашивать Вашингтон о проведении саммита с участием лидеров двух стран. Об этом журналистам заявил помощник российского президента Юрий Ушаков

«Российская сторона готова к разговору, более того, считает, что эти контакты на высшем уровне крайне важны. Вместе с тем, упрашивать американскую сторону, так сказать, навязываться, мы, в общем-то, не будем. Сейчас всё зависит от американцев», — цитирует РИА Новости Ушакова.

По его словам, у сторон по-прежнему существует ряд разногласий по ряду вопросов.

«На один из конкретных сюжетов ссылался Трамп в своём Twitter, когда он отказался от встречи. Разногласия всегда были в контексте советско-американских отношений, потом российско-американских отношений. Но это не мешало проводить серьёзные разговоры и делиться о не менее серьёзных результатах в стратегической области, в сфере безопасности и так далее», — добавил он.

По его словам, американская сторона готова к этим контактам, «но когда и где будут проявлять контакты, сказать пока трудно».

Ранее Ушаков рассказал о краткой беседе президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «на ногах» на G20.

Как заявляли в Кремле, отсутствие диалога между двумя странами приводит к росту напряжённости между в отношениях.