Стал известен ответ России на действия Украины по активам

Климов рассказал, каким будет ответ России в случае ареста активов Киевом

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предлагает заморозить активы российского бизнеса в стране после инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили госграницу РФ и были задержаны, и введения военного положения на Украине, однако такое решение должно быть тщательно проанализировано.

Ранее Луценко заявил, что подготовил предложения по введению новых санкций против России и передал соответствующее письмо на рассмотрение президента Петра Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову . В частности, он предложил заблокировать активы российских представителей на территории Украины "до полной деоккупации страны".

"Ответные меры России, если Украина на этот шаг все же пойдет, будут очень точечными и адресными, они коснутся только тех, кто все это придумывает и исполняет — министров, советников, глав структур. Они должны стать в России токсичными, они, их родственники и аффилированные лица", — заявил Климов.

Он добавил, что у России нет цели ухудшить положение украинского бизнеса в России.

По словам парламентария, "токсичность" представителей украинской власти и их родственников, а также аффилированных лиц в России должна заключаться не только в вопросах ведения бизнеса.

"Токсичность — это не только про бизнес. Тут церемониться не надо", — заявил Климов.

Вместе с тем он отметил, что ни у кого в России нет желания "бить посуду, прикрутить что-то (в сотрудничестве) или заморозить".