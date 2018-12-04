Стал известен ответ России на действия Украины по активам

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Климов рассказал, каким будет ответ России в случае ареста активов Киевом 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
В случае ареста российских активов на Украине ответные ограничительные меры РФ будут точечными и коснутся не всего украинского бизнеса, а лишь представителей украинской власти и аффилированных с ними лиц, заявил РИА Новости глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предлагает заморозить активы российского бизнеса в стране после инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили госграницу РФ и были задержаны, и введения военного положения на Украине, однако такое решение должно быть тщательно проанализировано.
Украина привела корабли и катера в боевую готовность
Ранее Луценко заявил, что подготовил предложения по введению новых санкций против России и передал соответствующее письмо на рассмотрение президента Петра Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову. В частности, он предложил заблокировать активы российских представителей на территории Украины "до полной деоккупации страны".
"Ответные меры России, если Украина на этот шаг все же пойдет, будут очень точечными и адресными, они коснутся только тех, кто все это придумывает и исполняет — министров, советников, глав структур. Они должны стать в России токсичными, они, их родственники и аффилированные лица", — заявил Климов.
Он добавил, что у России нет цели ухудшить положение украинского бизнеса в России.
По словам парламентария, "токсичность" представителей украинской власти и их родственников, а также аффилированных лиц в России должна заключаться не только в вопросах ведения бизнеса.
"Токсичность — это не только про бизнес. Тут церемониться не надо", — заявил Климов.
Вместе с тем он отметил, что ни у кого в России нет желания "бить посуду, прикрутить что-то (в сотрудничестве) или заморозить".
"Мы по-прежнему заинтересованы в развитии бизнеса Украины у нас, в сохранении созданных ими рабочих мест. Мы рассматриваем Украину как соседа", — сказал сенатор.
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