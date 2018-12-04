Путин, Меркель и Эрдоган подтвердили готовность провести встречу по Сирии

"Договорились с Эрдоганом и с Меркель, что по мере необходимости может быть созван еще один четырехсторонний форум. То есть с участием Путина, Эрдогана, Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона", — сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что пока ничего не известно о месте и встречи саммита, который ранее проходил в Стамбуле.

"Может быть уже и не в Стамбуле. Потому что все время встречаться в Стамбуле вряд ли они захотят. И если будет достигнута договоренность о проведении таких четырехсторонних встреч, то параллельно наверно будет согласовываться и место ее проведения", — отметил Ушаков.

"Пока есть предварительная готовность лидеров стран такую встречу при необходимости провести", — добавил он.