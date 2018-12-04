Ушаков рассказал, что ждут в Кремле от визита Ципраса

Он отметил, что в последний раз лидеры РФ и Греции встречались в мае 2017 года.

"В этом году я бы сказал, что этот визит носит сейчас особый характер, поскольку он, конечно, призван завершить такой неспокойный, что ли, период в развитии наших двусторонних отношений. Это — нетипичное состояние наших традиционных дружеских отношений", — сказал Ушаков на брифинге.

Он отметил, что речь идет о высокопоставленных сотрудниках российского посольства, Черноморского банка торговли и развития в Афинах, а также других дипломатах, которым был запрещен въезд в Грецию.

"После этих шагов греческого правительства нами были приняты зеркальные меры. Сложившаяся ситуация вызывает озабоченность, поскольку таких сбоев давно мы не наблюдали в наших отношениях. Это особенно досадно, что в этом году предполагалось провести торжественные мероприятия, посвященные 25-летию подписания договора о дружбе и сотрудничестве. И также были мероприятия, которые отмечены 190-летием установления дипломатических отношений", — сказал он.

Сергея Лаврова. Ушаков отметил, что в связи с этим был отменен ряд контактов, в частности, визит главы российского МИД