Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ушаков рассказал, что ждут в Кремле от визита Ципраса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кремль рассчитывает, что визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву 7 декабря завершит период неспокойных отношений двух государств в связи с рядом дипломатических конфликтов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что в последний раз лидеры РФ и Греции встречались в мае 2017 года.
"В этом году я бы сказал, что этот визит носит сейчас особый характер, поскольку он, конечно, призван завершить такой неспокойный, что ли, период в развитии наших двусторонних отношений. Это — нетипичное состояние наших традиционных дружеских отношений", — сказал Ушаков на брифинге.
Он отметил, что речь идет о высокопоставленных сотрудниках российского посольства, Черноморского банка торговли и развития в Афинах, а также других дипломатах, которым был запрещен въезд в Грецию.
"После этих шагов греческого правительства нами были приняты зеркальные меры. Сложившаяся ситуация вызывает озабоченность, поскольку таких сбоев давно мы не наблюдали в наших отношениях. Это особенно досадно, что в этом году предполагалось провести торжественные мероприятия, посвященные 25-летию подписания договора о дружбе и сотрудничестве. И также были мероприятия, которые отмечены 190-летием установления дипломатических отношений", — сказал он.
Ушаков отметил, что в связи с этим был отменен ряд контактов, в частности, визит главы российского МИД Сергея Лаврова.
"Слава Богу, что сейчас обе стороны проявили мудрость и решили в конце года провести визит в Россию премьер-министра Ципраса и тем самым закончить такой нетипичный период наших отношений. Предпосылки к этому есть", — сказал помощник российского лидера.
Последние новости
Тимошенко прокомментировала введение военного положения на Украине Германия откликнулась на призыв Варшавы и Киева остановить Россию Реакция Кадырова на запрет Украины на въезд мужчин из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Французы вышли на улицы и добились своего536
Умер актер из сериала «Универ»32
Украина привела корабли и катера в боевую готовность512
Россию призвали вмешаться в старейший конфликт в Европе431
Россиянам предложили добавить новый выходной14
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
06:45
Умер актер из сериала «Универ»
Шоу-бизнес Происшествия
00:08
Столкновение самолета со зданием медцентра попало на видео
Происшествия
00:27
Из Донбасса во МХАТ: Прилепин заменил Доронину
Общество
08:24
Французы вышли на улицы и добились своего
В мире Другое
02:47
Москвичей предупредили об опасности
Погода Новости Москвы
03:41
Украина привела корабли и катера в боевую готовность
Армия В мире
00:26
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Новости Москвы
00:35
Северный полюс Солнца показали на видео
Наука и техника
03:24
Пока вы спали: Почему Путин «игнорирует» Порошенко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение