Трамп сам захотел поговорить с Путиным

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Стал известен ответ России на действия Украины по активам
Стал известен ответ России на действия Украины по активам

Ушаков рассказал подробности беседы Путина и Трампа на G20 

Рамблер + ещё 14 57 минут назад
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, о чем говорил Владимир Путин со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время встречи «на ногах» на саммите G-20, передает РИА «Новости».
По его словам, беседа лидеров двух стран длилась 10-15 минут.
За это время Путин дал подробную оценку произошедшему в Керченском проливе инциденту.
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«Наш президент подробно, как можно было успеть за 10−15 минут, дал оценку произошедшему», — сказал Ушаков.
Также Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине. Речи о визите президента России в Вашингтон не было.
По словам помощника президента, беседу инициировал Дональд Трамп.
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