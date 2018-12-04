Трамп сам захотел поговорить с Путиным

Ушаков рассказал подробности беседы Путина и Трампа на G20

По его словам, беседа лидеров двух стран длилась 10-15 минут.

За это время Путин дал подробную оценку произошедшему в Керченском проливе инциденту.

«Наш президент подробно, как можно было успеть за 10−15 минут, дал оценку произошедшему», — сказал Ушаков.

Также Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине. Речи о визите президента России в Вашингтон не было.

По словам помощника президента, беседу инициировал Дональд Трамп.