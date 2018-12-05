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Путин вручает премии «Доброволец России» 

RT на русском + ещё 4 57 минут назад
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения премии «Доброволец России». Награждение проходит в рамках Международного форума добровольцев в Москве.
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