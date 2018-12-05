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Путин вручает премии «Доброволец России»
RT на русском
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ещё 4
57 минут назад
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Президент России
Владимир Путин
принимает участие в церемонии вручения премии «Доброволец России». Награждение проходит в рамках Международного форума добровольцев в Москве.
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