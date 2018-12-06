Депутата Госдумы лишили неприкосновенности при загадочных обстоятельствах

Хинштейн подтвердил, что соответствующий вопрос рассматривался в закрытом режиме. Такой формат был избран, чтобы «не полоскать грязное белье», передает « Московский комсомолец » со ссылкой на главу думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и вопросам депутатской этики Отари Аршба.

Газета отмечает, что это первый за всю историю Госдумы случай, когда обсуждение представления Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности прошло в закрытом от прессы режиме. Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов спросил, чем вызвана «такая таинственность», на что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ответил, что «рассмотрение данного вопроса не является зрелищем».

Со слов Хинштейна, Белоусов в зале заседаний заявлял, что дело, которое ему грозит, сфабриковано, а его теща, также фигурирующая в расследовании, «вообще жертва репрессий».

«Стоило мне спросить Белоусова, правда ли, что его несчастная теща была совладельцем компании "Гринфлайт", обманувшей 4,3 тысячи челябинских дольщиков, он разом потерялся. "Да нет, она только вложила 200 млн, ее тоже обманули…" Зал так и ахнул», — пишет депутат.