В Совфеде предложили снова объявить выходным День Конституции 12 декабря, передает РИА "Новости".
Такое предложение высказала сенатор Людмила Нарусова.
"Мне кажется, что необходимо сделать, и это абсолютно заслуженно, 12 декабря общегосударственным выходным днем, чтобы привлечь внимание и интерес к изучению, к самому факту существования Основного закона", — сказала Нарусова.
Она рассказала, что, по данным соцопросов, только 10% россиян знают о том, что Конституция является Основным законом, и менее 20% россиян читали и изучали ее.
Председатель конституционного комитета Андрей Клишас поддержала предложение Нарусовой.