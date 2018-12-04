В Совфеде предложили новый выходной

"Мне кажется, что необходимо сделать, и это абсолютно заслуженно, 12 декабря общегосударственным выходным днем, чтобы привлечь внимание и интерес к изучению, к самому факту существования Основного закона", — сказала Нарусова.

Она рассказала, что, по данным соцопросов, только 10% россиян знают о том, что Конституция является Основным законом, и менее 20% россиян читали и изучали ее.