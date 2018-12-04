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В Совфеде предложили новый выходной 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Совфеде предложили снова объявить выходным День Конституции 12 декабря, передает РИА "Новости".
Такое предложение высказала сенатор Людмила Нарусова.
"Мне кажется, что необходимо сделать, и это абсолютно заслуженно, 12 декабря общегосударственным выходным днем, чтобы привлечь внимание и интерес к изучению, к самому факту существования Основного закона", — сказала Нарусова.
Она рассказала, что, по данным соцопросов, только 10% россиян знают о том, что Конституция является Основным законом, и менее 20% россиян читали и изучали ее.
Председатель конституционного комитета Андрей Клишас поддержала предложение Нарусовой.
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Андрей Клишас , Людмила Нарусова , Совет Федерации , Конституционный комитет Госдумы , РИА Новости , Политика
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