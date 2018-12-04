В Совфеде предложили новый выходной

Член Совета Федерации Людмила Нарусова предложила снова сделать День Конституции 12 декабря выходным, сообщают РИА Новости. По её словам, это поможет заинтересовать россиян положениями основного закона страны.

«Мне кажется, что это необходимо сделать чтобы привлечь внимание и интерес к изучению, к самому факту существования Основного закона", — заявила Нарусова на заседании комитета по конституционному законодательству.

По словам сенатора, данные социологических исследований показывают, что только 10% россиян знает, что Конституция является Основным законом, и менее 20% хоть раз открывали брошюру с его изложением.

Нарусову поддержал председатель конституционного комитета Андрей Клишас, заметив, что для выполнения инициативы необходим соответствующий закон.

Ранее «Комсомольская Правда» сообщала, что в конце декабря россиян ожидает 6-дневная рабочая неделя, а новогодние выходные продлятся 10 дней с 30 декабря по 8 января.