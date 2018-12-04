В Госдуме прокомментировали подготовку Украиной иска к России в суд ООН

«Последние 10 дней у Порошенко идет чёрная полоса. Корабли, которые должны были показать лицо Украины, лицо ВМСУ, задержаны и отбуксированы в Керчь. «Изоляция» России, поддержанная на словах союзниками Порошенко, в реальности не существует. На украинского лидера давит Евросоюз, а американские партнёры не оказывают поддержку даже в Twitter. Осталась последняя инстанция — суд ООН, может, хотя бы он сможет помочь, подбодрить политика, который увяз в болоте собственного вранья и пропаганды. Потому было сделано такое скоропалительное заявление о подаче иска — украинский президент не очень верит, что он будет принят и рассмотрен по существу», — отметил Белик.

По его словам, «не стоит забывать, что наша страна имеет право вето, играет серьёзную роль в работе ООН». «Иск ООН — очередная профанация режима, цель которой — не дать миру забыть об „агрессивной“ России, „напавшей“ на Украину», — заключил Белик. Ранее Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что Киев обратится в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе.