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В Госдуме прокомментировали подготовку Украиной иска к России в суд ООН 

RT на русском 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что Киев обратится в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе.
«Последние 10 дней у Порошенко идет чёрная полоса. Корабли, которые должны были показать лицо Украины, лицо ВМСУ, задержаны и отбуксированы в Керчь. «Изоляция» России, поддержанная на словах союзниками Порошенко, в реальности не существует. На украинского лидера давит Евросоюз, а американские партнёры не оказывают поддержку даже в Twitter. Осталась последняя инстанция — суд ООН, может, хотя бы он сможет помочь, подбодрить политика, который увяз в болоте собственного вранья и пропаганды. Потому было сделано такое скоропалительное заявление о подаче иска — украинский президент не очень верит, что он будет принят и рассмотрен по существу», — отметил Белик.
По его словам, «не стоит забывать, что наша страна имеет право вето, играет серьёзную роль в работе ООН». «Иск ООН — очередная профанация режима, цель которой — не дать миру забыть об „агрессивной“ России, „напавшей“ на Украину», — заключил Белик. Ранее Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что Киев обратится в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе.
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Дмитрий Белик , Петр Порошенко , ЕС , ООН , Госдума , Политика , Керчь , Севастополь
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