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Песков отреагировал на сообщение о пропавших украинских катерах 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал следственным органам вопрос о якобы пропавших с места стоянки арестованных украинских кораблях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее в СМИ сообщили, что задержанные после инцидента в Керченском проливе два малых бронированных катера "Никополь" и "Бердянск" якобы пропали с места стоянки, однако буксир "Яны Капу" остался на прежнем месте.
Песков, отвечая на вопрос, знают ли о судьбе этих кораблей в Кремле, заявил, что этот вопрос "не входит в поле внимания" и является прерогативой следственных органов.
"Нужно обращаться к ним, чтобы узнать, потому что, насколько мы понимаем, эти корабли, эти катера …имеют отношение делу, которое сейчас ведется. А где они — я вам не могу сказать, это вам нужно обращаться в следственные органы", — отметил Песков.
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