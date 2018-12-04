Песков отреагировал на сообщение о пропавших украинских катерах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал следственным органам вопрос о якобы пропавших с места стоянки арестованных украинских кораблях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее в СМИ сообщили, что задержанные после инцидента в Керченском проливе два малых бронированных катера "Никополь" и "Бердянск" якобы пропали с места стоянки, однако буксир "Яны Капу" остался на прежнем месте.

Песков, отвечая на вопрос, знают ли о судьбе этих кораблей в Кремле, заявил, что этот вопрос "не входит в поле внимания" и является прерогативой следственных органов.