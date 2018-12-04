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Песков: диалог с США не складывается, несмотря на проделанную работу 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Диалог России и Соединенных Штатов не складывается, несмотря на то, что обе страны проделали "домашнюю работу" и имеют много стратегических вопросов для обсуждения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Диалог не складывается действительно, несмотря на, скажем так, определенные планы, определенную проделанную, так сказать, домашнюю работу с двух сторон. Уже неоднократно эти планы переверстывались в последний момент, несмотря на наличие целого набора очень важных, стратегически важных вопросов. Собственно об этом и мы говорили неоднократно, и президент говорил, общаясь в Буэнос-Айресе с прессой. Поэтому мы сожалеем в этой связи, об этом мы уже говорили", — ответил он на вопрос, есть ли ощущение, что диалог со Штатами не складывается и в чем причина этого.
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Дмитрий Песков , Владимир Путин , Политика , В мире , Другое , Конфликты , США
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