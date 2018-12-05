Во Франции объяснили успех Путина в геополитике

Журналисты французского издания Le Figaro объяснили, что успехи в геополитике российского президента связаны с высоким уровнем его образования. Владимир Путин поражает коллег знаниями географии, политической карты мира, а также основных характеристики большинства государств и народов планеты.

По словам авторов статьи, при ведении важных переговоров Путин всегда учитывает разность менталитетов, что уже много лет помогает России достойно выходить из международных конфликтов.

В пример Le Figaro приводит ситуацию, когда Путин назвал разговоры о поставках свинины в Индонезию бесперспективными, поскольку 87% местного населения исповедует ислам.

Современная западная система образования слишком слаба, уверяют французские журналисты. Кроме того, главы государств не озабочены низким уровнем своих знаний, что впоследствии сказывается на принятии важных стратегических решений. Мировые лидеры зачастую склоняются к краткосрочной выгоде, нежели выстраивают политику на долгосрочную перспективу.

На этом фоне у России есть преимущество в виде разработанного плана действий, что помогает выходить победителем из многих международных конфликтов, считает Le Figaro.