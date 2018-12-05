Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции объяснили успех Путина в геополитике 

Рамблер + ещё 5 26 минут назад
Фото: ТАСС
Журналисты французского издания Le Figaro объяснили, что успехи в геополитике российского президента связаны с высоким уровнем его образования. Владимир Путин поражает коллег знаниями географии, политической карты мира, а также основных характеристики большинства государств и народов планеты.
По словам авторов статьи, при ведении важных переговоров Путин всегда учитывает разность менталитетов, что уже много лет помогает России достойно выходить из международных конфликтов.
В пример Le Figaro приводит ситуацию, когда Путин назвал разговоры о поставках свинины в Индонезию бесперспективными, поскольку 87% местного населения исповедует ислам.
В статье упоминается, что не все мировые лидеры могут блеснуть эрудицией наравне с российским президентом., В интеллектуальном противостоянии Владимиру Путину не раз проигрывали Николя Саркози, Джордж Буш-младший, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Последний вовсе путает Австрию и Австралию.
Современная западная система образования слишком слаба, уверяют французские журналисты. Кроме того, главы государств не озабочены низким уровнем своих знаний, что впоследствии сказывается на принятии важных стратегических решений. Мировые лидеры зачастую склоняются к краткосрочной выгоде, нежели выстраивают политику на долгосрочную перспективу.
На этом фоне у России есть преимущество в виде разработанного плана действий, что помогает выходить победителем из многих международных конфликтов, считает Le Figaro.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО нашло способ победить Россию в Крыму и Калининграде675
Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США5
Названо три повода войны США и России56
Пока Запад говорит, Путин действует356
Грызлов покинул заседание в Минске447
Видео
00:40
«Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца»
Шоу-бизнес Другое
01:10
Константинополь отказал украинской церкви в автокефалии
В мире Украина
01:08
Ведущий «60 минут» выгнал из студии украинского эксперта
Общество
00:03
В Москве эвакуировали все вокзалы
Происшествия
00:50
США выдвинули России ультиматум по ДРСМД
США Армия
00:28
Россия готова ответить на действия Украины по активам
Политика
00:16
Экс-министр культуры Грузии найден мертвым
Происшествия
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
00:40
Трамп сам захотел поговорить с Путиным
Политика
06:45
Умер актер из сериала «Универ»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение