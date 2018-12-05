Володин назвал Порошенко «диктатором»

По его словам, украинский лидер цепляется за власть, ставя при этом мир под угрозу.

"Таким диктаторам не место в Европе. Такими методами нельзя бороться за власть", — заявил Володин.

Он добавил, что целью инцидента в Керченском проливе было сохранение власти Порошенко.

"В погоне за сохранением личной власти он мир ставит на грань войны. Наша позиция — такие действия должны осуждаться", — заключил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что свою оценку должны дать национальные парламенты и межпарламентские организации.