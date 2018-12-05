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Володин назвал Порошенко «диктатором» 

Газета.Ru + ещё 6 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал президента Украины Петра Порошенко диктатором, передает ТАСС.
По его словам, украинский лидер цепляется за власть, ставя при этом мир под угрозу.
"Таким диктаторам не место в Европе. Такими методами нельзя бороться за власть", — заявил Володин.
Он добавил, что целью инцидента в Керченском проливе было сохранение власти Порошенко.
"В погоне за сохранением личной власти он мир ставит на грань войны. Наша позиция — такие действия должны осуждаться", — заключил Володин.
Спикер Госдумы добавил, что свою оценку должны дать национальные парламенты и межпарламентские организации.
Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин сравнил Порошенко с Гитлером.
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