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Путин и Макри обсудили возможность расчетов в нацвалютах 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президенты РФ и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри обсудили на встрече в рамках G20 возможность перехода на расчеты в национальных валютах и приход в эту латиноамериканскую страну российского банка, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
Он рассказал, что Москва предложила партнерам в Аргентине начать взаиморасчеты в национальных валютах. В качестве примера хорошего взаимодействия в этой сфере посол назвал аналогичную договорённость между Аргентиной и Китаем.
"Есть валютный своп на 20 миллиардов долларов, есть огромный банк ICBC — его здание видно из любой точки города. Китайцы активно здесь работают, юань является одной из резервных валют Аргентины. Почему бы не сделать то же самое с рублем? Почему бы сюда не прийти российскому банку, который смог бы обслуживать в том числе и прежде всего эти крупные проекты по линии различных наших компаний?" — отметил Феоктистов.
Он подчеркнул, что "эти вопросы обсуждались в том числе на встрече делегаций во главе с президентами (1 декабря в Буэнос-Айресе — ред.)".
"Мы были бы очень заинтересованы, чтобы в Аргентине был представлен какой-то российский банк, который бы помогал нашим бизнесменам осуществлять здесь проекты", — сказал российский дипломат.
Тем не менее, посол пояснил, что в Буэнос-Айресе "пока не понимают, в какой степени рубль является полностью конвертируемой валютой, что им с рублями делать". "Они не отвергают такую возможность, она потребует дополнительного анализа", — заявил Феоктистов.
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Дмитрий Феоктистов , Владимир Путин , ICBC , РИА Новости , Политика , В мире , Латинская Америка , Экономика , Аргентина , Буэнос-Айрес , Китай , Москва
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