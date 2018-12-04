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Пока вы спали: Почему Путин "игнорирует" Порошенко
Пока вы спали: Почему Путин "игнорирует" Порошенко

Порошенко рассказал о «тотальной изоляции» России 

РИА Новости + ещё 1 46 минут назад
Фото: Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия находится в "тотальной изоляции", при этом он называет Киев "активным игроком".
"Россия сейчас находится в тотальной изоляции. Это результат нашей общей международной координации. Но подчеркиваю, свою страну мы будем защищать сами", — заявил Порошенко в эфире украинского телеканала ICTV.
По его словам, "Украина является активным игроком в мире" и имеет "надежных союзников".
"Успех нашей международной позиции является совершенно очевидным. Сегодня координация осуществляется абсолютно мгновенно. Украина активно участвует во всех международных форумах, и мы сформировали мощную мировую коалицию поддержки Украины", — добавил Порошенко.
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