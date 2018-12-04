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В России дали совет готовящим вторжение в Крым американцам 

Дни.ру 1 час назад
Американские политики продолжают нагнетать и без того напряженную обстановку в районе Черного моря, которая сложилась в регионе после дерзкой провокации Украины у Крымского моста. Причем делают они это без понимания реальной расстановки сил в регионе.
США готовят "вторжение" в Крым
Несмотря на то, что своими заявлениями на международной арене политики США пытаются создать для страны образ некоего миротворца, который гасит конфликты в зародыше и помогает другим странам прийти к взаимопониманию, все чаще эксперты замечают, что в реальности дело обстоит ровно наоборот. В частности, речь идет о попытках создать вокруг России зону напряженности и нестабильности.
"Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Черное море — это рецепт резкого обострения конфликта. Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе", — цитирует RT главу комитета Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушков. Он посоветовал своему американскому коллеге успокоиться и заняться решением более близких и насущных проблем. "Скажем, экологией в его родном Вайоминге. Больше пользы будет", — подчеркнул Алексей Пушков.
Пользователи Сети поддержали совет российского сенатора. В последнее время в политике, отметили они, появилось очень много безответственных фигур. Добром это, опасаются комментаторы, не кончится.
Напомним, ранее сенатор-республиканец Джон Баррассо похвалил президент Дональда Трампа за то, что он отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине и предложил перебросить в Черное море, поближе к Крыму, флот США и корабли НАТО. Кроме того, по его мнению, страна должна поставить на Украину больше средств ПВО и противокарабельного оружия.
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Алексей Пушков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Совет Федерации , НАТО , Политика , Видео , Республика Крым , США
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