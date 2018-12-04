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Россию призвали вмешаться в старейший конфликт в Европе
Россию призвали вмешаться в старейший конфликт в Европе

В Европарламенте объяснили растущее влияние России на Ближнем Востоке 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Возрастающее влияние России в ближневосточном регионе объясняется как ее собственной мощью, так и результатами неудачной политики стран Запада, говорится в докладе Исследовательского центра Европарламента. Об этом пишет RT.
Так, Москва смогла укрепить позиции несмотря на отсутствие "общих культурных и исторических связей" со странами Ближнего Востока.
"Там (на Ближнем Востоке. — RT) Россия не обладает столь же значительными ресурсами для применения "мягкой силы" (такими, как сходство культур или исторические связи), которые дают ей преимущество в таких регионах, как Западные Балканы и Восточная Европа. С другой стороны, сложившаяся ситуация обусловлена недовольством населения Ближнего Востока результатами западной интервенции", — говорится в докладе.
Отмечается, что доверие к США в странах этого региона было подорвано из-за вторжения американских сил в Ирак в 2003 году и "неспособностью Вашингтона решительно вмешаться в сирийскую гражданскую войну".
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Европарламент , Политика , Москва
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